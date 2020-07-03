台灣本周正式進入5G時代，躋身美國、日本、韓國以及大陸等5G先行部隊，隨著5G的上路，5G智慧機理所當然成為必備行頭，由於綜觀目前市面上的5G智慧機，大多數仍走的是旗艦機路線，所以也多數採用AMOLED，聯詠(3034)主要客戶之一為大陸京東方，京東方供應華為手機面板，大陸內需市場具有人口紅利，故隨著5G在大陸滲透率下半年將看好大幅攀升下，聯詠可望受益，聯詠今股價開高走高，漲幅逾5%，寫下13年新高。

聯詠看好今年AMOLED驅動IC市場將大幅度成長，光是上半年出貨就會比去年全年多，故今年全年表現非常樂觀，且因為AMOLED毛利率會比公司平均毛利率好，對於獲利也會有顯著助益。

目前5G初期，AMOLED多導入在旗艦款手機，但後續隨著市場的普及、技術更加純熟，勢必也會陸續下放到中高、中階機等，屆時在智慧型手機的滲透率將會快速成長，聯詠也將成為當然受惠者。

除AMOLED驅動IC唯一大亮點外，儘管今年全球地緣風險、疫情關係增添不確定因素，但聯詠在TDDI出貨依舊穩定，HD以下規格亦大量由外掛轉往TDDI，預期會出貨會比去年增加，預估全年出貨會落在6.5億套附近，市佔率站穩去年水準。

(時報資訊)