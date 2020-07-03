加拿大武裝部隊成員開車闖總理官邸被捕

1名加拿大武裝部隊成員周四開著皮卡車，連續衝破兩道門，闖入加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）位於渥太華的官邸，不過警方很快就將他逮捕。

據路透和BBC新聞網等媒體報導，警方說，這名軍方武裝成員2日早開車闖入總督府麗都廳（Rideau Hall）後，由於車子毀損，只好下車步行。警方說，這名嫌犯持有1把步槍和2把獵槍，但他在警方逮捕時並未抗拒，表示無意傷害任何人，只想向總理表達訴求。嫌犯說，最近他失業，對政府在新冠肺炎流行期間發放補助的情況感到失望，認為政府做得不夠。

由於總理官邸正在整修，因此事發當時，48歲的杜魯道與妻子還有3個孩子並不在「薩塞克斯路24號」（24 Sussex Drive）的總理官邸，他們目前住在麗都廳莊園上的麗都小屋（Rideau Cottage）內。

(中時電子報)