自從今年3月戈貝爾、米契爾兩名爵士主力成為NBA第1與第2位感染新冠球員，兩人之間關係就陷緊繃，畢竟米契爾懷疑自己是被戈貝爾傳染的，甚至還曾批評過戈貝爾輕忽疫情舉止，如今兩人總算冰釋前嫌，畢竟本季都要復賽了！

「現在我和戈貝爾之間關係很好，也都準備好攜手上場比賽了，」米契爾接受《ESPN》記者麥克馬洪訪問表示，「我想當前最重要的事情，還是新冠疫情造成很多球員一整季的辛苦努力都白費了，也讓很多球隊想要做到的工作沒了。」

「我唯一的想法是繼續前進，那將是最主要的目標，讓我們團結一致像支球隊，」米契爾說，「很明顯地，戈貝爾跟我都感染到新冠肺炎，這是既然發生的事情，那就發生吧，但現在我們只想準備比賽，然後完全把重點專注在球隊上面。」

畢竟在NBA宣告無限期停賽前，爵士取得41勝23敗，位居西區第4的不錯位置，如今既然都要重新開打，米契爾與戈貝爾也都從新冠病情當中痊癒了，當然該把重心放在眼前，而非過往的誰對誰錯，接下來就看復賽後爵士表現如何了。

(中時 )