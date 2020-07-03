疫情趨緩，三倍券即將上路，怎麼花CP值才算最高?台灣房屋創業界首例，配合政府振興三倍券美意，同步推出「用三千變六千」的振興六倍券方案，消費者只要在七月至十一月底，透過台灣房屋「線上預約看屋」，即有資格參加抽獎，中獎者在成交時，即可持政府振興三倍券，再加倍抵用代書費，讓你「買到賺到」。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，後疫情時代消費復甦，民眾生活回歸常態，所展現的報復性消費實力令人驚豔，逐步掃除國內經濟陰霾，而台灣房屋響應政府振興方案，讓民眾使用振興券有加倍優惠，希望台灣經濟盡快站穩。

張旭嵐指出，台灣房屋本次推出的「振興六倍券方案」，活動採實名手機認證，7月15日起於台灣房屋官網完成線上預約看屋後，馬上登記馬上開獎，參與抽獎的民眾將會很「有感」。中獎消費者日後只要經由台灣房屋成交，並在第一建經辦理履約保證的民眾，手中的三倍券，即可加倍抵用代書費，形同六倍價值。

張旭嵐強調，後疫情時代，各企業一起拋磚引玉，以企業的力量，共同拉動社會經濟的振興，讓台灣的民眾，都能快速走過艱困的疫情。

(工商 )