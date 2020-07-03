國際郵輪的首度復航在台灣登場，雄獅旅遊本周二推出的獨包星夢郵輪「探索夢號」4天3夜雙離島跳島遊，才開賣48小時內突破萬人報名，共5個航次全數報名額滿，並有超過4000位民眾候補，創下郵輪在台銷售最快紀錄，今（2日）雄獅趁勢再創新推出一次暢玩澎湖、金門和馬祖3離島共4個航次的5天4夜遊程，才開賣2小時內便湧入近3000人報名，目前消費者只能排名候補，雄獅也表示，未來預計將再規劃其他郵輪遊程。

雄獅旅遊這次獨包郵輪的賣法相當「對民眾的胃」，不只在4天3夜、5天4夜的所有獨包行程中，都納入現下最熱門的旅遊地澎湖，更搭上當地年度盛事的澎湖花火節，讓遊客可在海上郵輪直接欣賞煙火，再加上是國際郵輪搶先全球在台首度復航的火熱議題，使這趟遊程的魅力更大幅提升。

再來，離島國旅在今年夏季特別夯，尤其澎湖住宿更是一房難求，搭乘郵輪則解決許多遊客想去澎湖玩卻沒地方住的問題，也不用搶訂機票，還能省下拖行李的麻煩，且國際郵輪走國內跳島的行程也是台灣過去沒有過的新玩法，而這次4天3夜海景房每人7900元起、5天4夜海景房每人1萬1900元起的價格，以全包式跳島假期來說可說相當超值。

而最讓人關注的船上防疫措施，「探索夢號」上的客房及公共空間都新設置新風系統，以供應不循環、不交叉的100%室外新鮮空氣，船上醫療中心還設有22間負壓隔離室以備不時之需，並針對清潔消毒措施、行前篩查、客房及公共區域、食物衛生、保持休閒娛樂活動的社交距離和船員防護等領域訂出細則，讓許多旅客對於展開郵輪旅遊更加安心。

(中時 )