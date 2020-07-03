中信兄弟今日作客台南球場，派出5連勝的洋投萊福力先發，統一獅則由土投施子謙應對。雖然統一獅自6月以來打擊大爆發，但兄弟可說是本季統一獅最大剋星，自5月16日以來對戰獅隊拿下7連勝，兩隊本季16場對戰，兄弟拿下12勝、4敗，勝率高達7成5，對於尋求季冠軍的兄弟來說，勝場當然是越多越好。

中職今年上半季將進入尾聲，目前戰績暫居第一的中信兄弟只剩10場比賽(含2場保留比賽)，與第二的樂天桃猿僅有2場勝差，且猿隊還有12戰，因此兄弟若想拿下季冠軍，接下來每一戰都重要。

獅象三連戰首場由萊福力掛帥，他今年雖沒趕上開季，不過加入先發輪值後，投球內容越來越穩，本季至今拿下5連勝、沒有敗績，其中2場對戰統一獅都拿勝，不過隊戰自責分率有4.91，靠著隊友強大火力支援取勝。

施子謙本季對兄弟先發3場拿下1勝1敗，自責分率高達9，其中近2戰隊兄弟都僅投4局就退場，上一次投滿6局是本季初先發的4月19日。施子謙已有1個多月沒有碰到兄弟，能否延續6月的好感覺對決兄弟，還要等著瞧。

(中時 )