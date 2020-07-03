疫情衝擊航空產業，進而波及航太產業，晟田(4541)今年4、5月營收皆呈現衰退的局面，6月營收也不樂觀，法人認為，Q2虧損將較Q1增加，恐將連續2季出現虧損的窘境。今日股價開低後，多空在20元處展開攻奪。各界都在擔心秋冬疫情是否會再來，若疫情再度升溫，航太業景氣恐怕至少再等1年才能漸漸復甦。

全球航太產業，重點並非是在波音737復飛與否，而是在新冠肺炎讓全球航空客運及飛機需求，受到嚴重的衝擊。法人指出，若秋冬肺炎疫情更加嚴峻，航太產業展望將更加保守，晟田今年獲利展望並不樂觀，EPS恐將面臨虧損的局面，預期EPS將在-0.6元附近，遠不如2018年、2019年的1.74元及1.02元。

晟田營收是以航太零組件(含起落架零組件)為主，精密機械加工零組件為輔。2019全年，航太營收占77%、非航太營收占23%，2020年Q1航太營收約70%、非航太營收提升至30%。航太零組件重要客戶包括漢翔、法國賽峰 SLS，以及美國MOOG。精密機械加工重要客戶則包括半導體客戶、三菱食品以及日本製鋼JSW。

新冠肺炎疫情對航空客運造成嚴重的衝擊，航空公司營運困難無力購買新機，造成波音及空巴的交機數量大減，連帶使得生產航太零件的晟田等供應商大受衝擊。法人認為，必須等到全球疫情降溫，全球航空客運需求恢復，添購及汰換飛機需求出現時，全球航太產業才有機會由谷底漸漸攀升。

(時報資訊)