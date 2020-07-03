庫存下降，周四國際原油期貨價格漲逾2%；上周美國能源資訊署(EIA)以及美國石油協會(API)所公布的原油庫存紀錄出現雙降態勢，據美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)數據指出，截至6月美國鑽井公司連續第九周削減石油鑽井平台數量至歷史新低，分析師認為，庫存下降程度遠大於市場預期，這顯然是推漲的因素。

此外美國6月非農就業人數激增480萬人，較原先預估的323萬人高出許多，但經濟學者指出，由於這項數據是計算到6月中，而6月中下旬美國新冠肺炎疫情又再度升高，因此7月的就業數字仍需保守看待，對此美國總統川普則在白宮召開記者會，以「歷史性數據」、「超棒消息」形容最新就業報告，促使美國及倫敦原油期貨價格雙雙漲逾2%，其中美國原油漲幅2.1%，倫敦原油漲幅2.6%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.83美元，報每桶40.65美元；8月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.23美元；8月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲1.11美元，報每桶43.14美元。(商品行情網)

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