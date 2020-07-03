就在試圖從新冠流行病的泥沼走出，解除管制之際，跡象顯示，有越來越多的英國工廠正計畫要在未來進行裁員。

據產業組織「Make UK」的最新調查，英國有46%的製造商正在計畫在未來六個月進行裁員，遠高於五月調查的25%，該組織也呼籲英國政府加大對就業的支援措施。

該調查組織執行長菲普斯(Stephen Phipson)表示，對於中斷業務的企業來說，情況仍非常嚴峻。需求不太可能在一段期間內恢復，因之企業將被迫做出不情願的決定。

英國財政長桑納克(Rishi Sunak)先前已宣佈約1330億英鎊（約合1660億美元）的緊急措施，主要是為了保護就業。桑納克指出，英國應該考慮降低製造業的營業稅，這是接受調查公司中的61%所優先考慮的。

Make UK的調查是在六月22~29日期間，對英國274家製造業進行調查。

另外歐盟對英國的GfK消費者信心指數調查，六月下旬該指數升至負的27，好於六月中旬調查的-30讀數，為自經濟封鎖以來最好表現。

(時報資訊)