美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，瑞昱長期耕耘車用乙太網路，近期和特斯拉有機會傳出好消息，對瑞昱來說將是一個重要的里程碑，故將目標價由322元調升到377元、評等維持加碼，瑞昱今股價也聞訊走揚，一度大漲逾4%。

美系外資表示，瑞昱積極耕耘車用乙太網路，與特斯拉的合作近期有機會有新進展，乙太車用網路的市場規模高達10億美元，瑞昱若可成功打進特斯拉供應鏈，則有助於其在美國汽車的OEM廠商中更順利發展，特斯拉將會是瑞昱一個重要的里程碑，將瑞昱目標價由322元調升到377元、評等維持加碼。

美系外資表示，瑞昱的車用乙太網路有機會擠進特斯拉，主要是Tesla在中低端型號(可能是型號Y)中採用了自動乙太網，這對瑞昱長期而言出貨將呈現數增長，假設將特斯拉的貢獻納入，預計到2022年汽車乙太網將貢獻瑞預營收占比約4%。

美系外資表示，在PC和PC周邊出貨帶動下，預估瑞昱第二季度營收季度增長7%，優於市場的預期，展望第三季，市場對PC產品態度略顯保守，但其實目前半成品庫存仍然太少，需求不足，還有在第二季仍未實現的訂單，因此，還是會有補庫存的狀況，尤其是NB，預計將在第三季可能會達到正常水平，因此，看好瑞昱第三季營收依舊有高個位數成長，但第四季將會是傳統淡季。

至於WiFi 6(802.11ax)，美系外資表示，由於家電/物聯網等出需成長，市場滲透率持續提高，且WiFi 6產品售價高出802.11ac約50%，瑞昱WiFi 6產品有機會在2021年出現增長。

(時報資訊)