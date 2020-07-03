網友回應。（圖／翻攝自微博）

58歲「星爺」周星馳1980年擔任替身演員出道，後來演而優則導，縱橫演藝圈數十年，最近「星女郎」鄂靖文受訪，透露曾問星爺拍電影太累，打算拍到什麼時候停止？星爺認真地說：「我打算拍到死」，一句話透露了對電影的愛好，引來粉絲喊讚。

最近新冠肺炎疫情盛行，各行各業都受影響，先前傳出星爺拿出42億豪宅抵押換現金，曾和周星馳合作的「小龜」黃一山表示絕對有可能，並強調星爺的興趣就是買房地產，若手上一時拿不出大把現金，依他的瞭解認為周星馳很有可能會拿出豪宅抵押，但星爺手上房產多，抵了一棟還有許多棟，不構成影響。

鄂靖文去年演出《新喜劇之王》，被封為新一代星女郎，最近她受訪說女演員的生命週期短，有次她在吃飯時試探問周星馳打算拍片拍到何時？他回應想要拍到死，又問鄂靖文呢？鄂靖文秒回：「那我也拍到死」，網友回說：「這才一個真正敬業的演員，我佩服星爺」、「演員就應該這樣來為了自己愛的事業奉獻一生」、「這話星爺說出來，一點都不讓人吃驚」、「演員就是要對得起這兩個字專心演戲」。

(中時電子報)