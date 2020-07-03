台灣高鐵公司宣布，因應疫情趨緩、旅運需求增加，針對班表進行滾動式檢討，決定自8月1日起全面恢復每周提供1016班次旅運服務。高鐵表示，旅客可自7月5日凌晨零時起，依出發日前28天的售票規則，透過便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

台灣高鐵受新冠肺炎疫情影響，實施「短期調整班表」，每周開行828班次列車。自5月下旬以來，因應疫情趨緩、旅運需求回升，高鐵公司經檢討後，持續調增班次服務，繼6月30日起每周開行達961班次後，再規劃自8月1日起全面恢復每周提供1016班次。

高鐵提醒旅客，配合「防疫新生活」運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。

(中時 )