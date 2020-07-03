新冠肺炎疫情為旅宿業帶來嚴重的衝擊，雖然國內逐漸解封為產業帶來生機，但都會區的旅宿業者，卻反而因為國人旅遊偏向郊區，而成為受疫情影響最嚴重的受災戶。為此民進黨立委員何志偉與台北市溫泉發展協會於今日共同召開記者會， 一起推廣北投溫泉旅遊，何志偉更將自費送出十萬元的優惠券。

台北市溫泉發展協會理事長周水美指出，台北市住房率相較其他縣市回升力道不足，六月北投區住房率僅24％，相較2019年減少40％，與疫情最嚴竣的三、四月相比，也僅增加1到3％而已，甚至曾出現零住房慘況。呼籲台北市的250多萬民眾能力挺台北市本地的旅遊和旅館，否則未來邊境重新開放後，台北市泰半旅館卻已倒閉，旅客將得住到桃園。

何志偉則提出來北投泡溫泉的三大保證：不塞車、不漲價、品質保證，並示雖然現在是炎熱的夏天，但中醫師指出，現在泡溫泉可排出身體內累積的濕氣，並呼籲臉書上的網民分享本次記者會直播，下周將舉行抽獎，獎品為總值高達十萬元的溫泉優惠券。

現場也邀請了多家北投溫泉業者分享各自的優惠方案，還舉行了由穿著浴衣的兒童載歌載舞的表演，表演完用童音呼籲大家來北投泡溫泉。

(中時 )