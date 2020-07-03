《香港國安法》規定香港國安委的決定不接受司法覆核，引起疑慮，大陸官媒新華社3日專文釋疑指出，依國安工作屬性，有四方面原因：一是香港國安委資訊不公開；二是維護國家安全是中央事權；三是國家安全專業性極強，香港法院無法作出準確判斷；四是香港國安形勢紛繁複雜，有關政策決定需及時因應形勢變化，追求時效。

新華社稱，法律專家分析指出，香港國安委負責處理與香港特區有關的國家安全事務，而國家安全事務性質上與國防、外交等一樣，屬中央事權。對於屬中央事權的事務，香港特區無權決定向社會公開，也無主動或應要求向社會公開的責任和義務。

同時，香港國安委工作中不可避免會掌握大量國家祕密資訊，作出的決定很多也涉及國家秘密事項，若對外公開可能損害國家主權、安全和發展利益，損害香港社會根本利益。

從香港國安委的工作屬性看，其決定顯然不適宜接受司法覆核。專家認為，這一規定合法合情合理，主要有四方面原因：

一是香港國安委資訊不公開，法院無從判斷有關決定是否合法、合理及符合正常程式，不具備司法覆核的基礎條件。

二是維護國家安全是中央事權。特區政府有時鬚根據中央政府的指令、命令履行職責。特區法院作為地方行政區域的司法機構，無權對中央發出的有關指令、命令等進行司法覆核。

三是國家安全形勢、政策、制度機制建設和重大行動專業性極強，判斷有關決定是否合理，需掌握的資訊超越特區層面的認知，香港法院無法作出準確判斷。

四是香港特區國家安全形勢紛繁複雜，有關政策決定需及時因應形勢變化，追求時效，如接受司法覆核，可能造成不可逆轉的損失，嚴重危害國家安全和公共利益。

法律專家強調，香港國安委的決定不受司法覆核，不等於其行為不受監督和制約。專家指出，根據香港國安法規定，中央政府作為授權主體，有權監督和問責香港國安委工作。中央政府將會嚴格行使監督權，確保香港國安委依法履職，維護國家安全和香港繁榮穩定，維護香港市民依法享有的各項權利和自由。

(中時 )