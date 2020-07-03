桃園一位吳姓名醫的美艷妻子偷吃4名男子，氣的拿蒐證來的證據，對妻子提告求償350萬元，由於其中2位小王在法庭坦承與醫師娘發有性交，其中1人還說做愛50次，法官認為醫師娘劈腿事證明確，判決應賠償丈夫27萬元，2人最後離婚收場。

據悉，吳姓醫生與黃姓妻子結婚11年，後來發現妻子行蹤怪異，因此找人暗中蒐證，結果發現她與4名男子交往，還到摩鐵過夜性交，氣的持蒐證資料向妻子提告求償200萬、50萬、50萬、50萬等，共計350萬元精神撫慰金。

黃女法庭上坦承與4男交往及性交，其中1位賀姓男子坦言與黃女性交50次，另1位林姓男子則表示，平均1個月與黃女出遊1次，有同宿、裸身泡過溫泉、性交。

高院認為，雖然第3、4名小王未出庭，但吳男已提出林、賀2人與黃女，一同進入汽車旅館過夜照片，可證明黃女與此2男發生不正常交往關係，合議庭最後考量黃女高中畢業、收入有限，最後判決應賠償丈夫27萬元確定。

(中時電子報)