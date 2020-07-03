大陸國台辦副主任裴金佳3日指出，今年一到五月份，兩岸貿易額仍增長，台灣對大陸香港的出口，占比達到40.9％，是這些年來最高的比重，充分說明兩岸經濟合作不可逆轉，他期許廣大台商企業一定要審時度勢，跟上高質量發展的供給側結構性改革，積極擁抱新技術、新消費，用好線上對接和銷售服務平台，拓展企業的銷售渠道。

「台資企業拓內銷線上推介對接」活動3日在北京、福建兩地連線舉行，由大陸商務部、國台辦、台企聯、福建省等主辦，大陸國台辦稱有200餘家台資企業和大陸企業將開展線上推介與對接。

國台辦副主任裴金佳在致詞時指出，近年來新產業、新業態出現，線上交易應運而生，人們的生活交往購物方式發生新的變化，特別是新冠疫情發生以來，原本傳統線下受到衝擊，他期許廣大台商企業一定要審時度勢，跟上高質量發展的供給側結構性改革，積極擁抱新技術、新消費，用好線上對接和銷售服務平台，拓展企業的銷售管道。

裴金佳說，大陸有14億人口，特別是還有4億多中等收入群體，國內消費需求後勁非常強勁，他指出，大陸率先走出疫情，率先恢復經濟社會發展的顯著優勢，北京疫情也控制得很好，做了大量篩查，突破一千萬人次做了核酸檢測，疫情已得到全面控制。

裴金佳表示，儘管受到疫情影響，但大陸在統籌疫情防控、復工復產上已經取得成果，六月份採購經理人指數達到50.9，體現了大陸經濟強大的韌性和充足的動力。他引述貿易數據指出，一到五月份，兩岸貿易額增長百分之五點多，台灣對大陸和香港的出口，占比達到40.9％， 這也是這些年來最高的比重，充分說明兩岸經濟合作不可逆轉。

他還稱，大陸的現代化建設處於現在進行式，包括海南自貿港、粵港澳大灣區，這些既提供投資機遇，還有巨大的消費需求，也都給企業發展提供更加廣闊的空間。

他指出，今後大陸經濟發展的重點，將是滿足國內需求，構建完整內需體系，逐步形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局，其中大力培育內需市場、促進內部消費升級，是其中重要組成部分，這些也為台資企業提供新的發展機遇，他希望廣大台資企業要緊緊抓住大陸大循環發展機會，充分發掘內需市場潛力、開創新天地、實現新發展。

(旺報 )