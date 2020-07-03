娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！伊能靜在專訪直言已故天后梅艷芳「很慘」，一夕由紅翻黑，現在連老公秦昊也捲入這起風波，昔日黑歷史照正在陸網熱烈瘋傳；「娃娃音始祖」林美照腸道部位切除了20顆大小腫瘤，正在休養的她希望「不想要躺著活」；香港影壇「最醜女星」余慕蓮，即使老年病痛纏身，仍是大愛地將退休金，全都捐出去建小學；大陸知名女演員楊冪，被網友注意到臉部有崩壞跡象，直言「女神回不去了」，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

伊能靜最近在專訪直言已故天后梅艷芳「很慘」，一夕由紅翻黑，不僅被前經紀人陳孝志痛批「不是個感恩的人」，連圈內人也看不下去，爆料伊能靜從沒把工作人員當人看！現在連她的老公秦昊也捲入這起風波，昔日黑歷史照正在陸網熱烈瘋傳。

「娃娃音始祖」林美照去年暈眩症檢查才知道是耳石掉落，今年5月低調進手術房，在腸道部位切除了20顆大小腫瘤，目前正在休養，她一方面擔心自己身體會成為兒女的負擔，一方面更希望能健健康康老去，「不想要躺著活」。

周星馳電影中的御用綠葉，因為總在片中扮醜，被封為香港影壇「最醜女星」余慕蓮，私底下心腸好到堪稱女神，一生未婚就這麼自己過，即使老年病痛纏身，仍是大愛地將退休金，全都捐出去建小學。

大陸知名女演員楊冪拍過多部人氣電視劇，儘管和男星劉愷威的婚姻破滅，但她的一舉一動仍是焦點；近年楊冪不只拍電視劇，也積極參加各種綜藝節目，但有網友注意到她臉部有崩壞跡象，34歲已看出老態，被說「女神回不去了」。

(中時電子報)