高雄市長補選進入倒數階段，國民黨參選人李眉蓁公布競選團隊，其中有2名韓市府團隊成員，因此遭質疑有韓國瑜標籤。對此，國民黨桃園市議員黃敬平在政論節目中則說，「那是因為在韓國瑜的團隊任職，就是因為在韓團隊共事，就這樣而已」。

黃敬平昨(2日)在「台灣最前線」中提到，韓國瑜已經卸任高雄市長，已經過了罷免事情，就讓他好好休息，要愛護他的人就不要再害他，不要動不動就搬他出來，消費韓國瑜，這對國民黨和未來的選舉是非常不適合的。

李眉蓁競選團隊另設青年團，找來前高市青年局長林鼎超擔任團長，而榮譽主委邀請前立法院長王金平出任，發言人部分，除了曾任國民黨青年團總團長呂謦煒、高市議員陳美雅、邱于軒外，前高市新聞局長鄭照新也入列。對此，黃敬平說，其實林鼎超嚴格來說是連勝文的人馬，他本來要回台北幫連勝文的，至於鄭照新是江啟臣的特助。

至於，被貼上韓國瑜標籤一事，黃敬平則說，那是因為在韓國瑜的團隊任職，就是因為在韓團隊共事 就這樣而已，覺得其實韓國瑜的因素，若要貼上最大公約數，就這樣，不然其實競選團隊就是來自各路人馬。

(中時電子報)