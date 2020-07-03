緯穎(6669)今除息，今年配息22.9元，除息參考價為821.1元。早盤股價震盪，看不到一日填息的強勁力道。市場認為填息力道可能受到近期廣告客戶抵制臉書和Instagram等消息影響。

受到全球多家國際型企業加入廣告客戶抵制臉書的行列，要求這家社群媒體採取更多行動來處理種族主義與其他仇恨言論。讓市場憂心可能會衝擊到伺服器供應商緯穎。

上週包括聯合利華、星巴克等約250家企業廣告主表態將加入抵制部分社群網站的行列，抵制對象包括臉書（Facebook）、推特（ Twitter）。不過，臉書的廣告收入來源相當分散，法人推估此次抵制行動僅將影響臉書每月廣告收入約1%。

目前這波抵制社群網站的活動仍在擴大，包括加拿大豐業銀行(Scotiabank)、加拿大皇家銀行(RBC)、加拿大帝國商業銀行(CIBC)、道明銀行(TD)、滿地可銀行(BMO)、加拿大國家銀行(National Bank of Canada)、加鼎銀行(Desjardins)和勞倫森加拿大銀行(Laurentian Bank)，也將從臉書、以及照片分享平台Instagram撤下廣告。

不過美系外資表示，目前臉書和推特並未調整緯穎訂單，考量社群網站的資料傳輸量持續增加，臉書和推特未來調整伺服器硬體相關資本支出的風險有限，故重申緯穎「加碼」投資評等和目標價850元。

(時報資訊)