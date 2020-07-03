工業電腦大廠研華（2395）第二季營運走出新冠肺炎疫情衝擊陰霾，公司預期營收可望持平去年同期的次高水準，且公司投資布局腳步不停歇，後市展望仍看佳。研華今（3）日開高後放量開飆，一度飆漲7.59％至326元，再創上市以來新高價。

研華隨後漲勢略有收斂，早盤仍維持逾5％強勁漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。觀察法人動態，三大法人本周轉戰多方，迄今合計買超557張，其中以外資買超達602張最多，但投信調節賣超53張、自營商賣超22張，呈現土洋對作態勢。

研華2020年5月自結合併營收45.03億元，月增2.51％，年減3.14％，站上近7月高點、改寫同期次高。累計1～5月合併營收201.68億元，雖年減6.66％，仍續創同期次高，衰退幅度較前4月7.62％收斂。

研華先前法說時預期，受惠遞延訂單出貨帶動，第二季合併營收可望季增約20～25％，毛利率估與首季37～39％相當，營益率估提升至16.5～18.5％。董事長劉克振表示，第二季營運將恢復正常，營收可望持平去年同期的次高水準。

展望下半年，研華先前坦言狀況仍不明，預期在較好狀況下，全年營收可實現個位數成長，較差時可能出現個位數衰退。不過，劉克振認為，雖然歐美市場需求因疫情而衰退，但公司主要承作B2B業務，需求至多遞延、不會消失，對後市看法不悲觀。

同時，因應疫情帶動智慧醫療需求，劉克振指出，研華近期成立「研華智醫」事業單位，以系統整合商（SI）之姿投入遠距醫療市場發展。目前已與數家醫療院所合作，未來不排除併購強化規模，或結盟醫學院及醫院資源。

研華投資布局腳步不停歇，陸續協助台北榮總打造智慧醫院管理中心，盼推動台灣智慧醫療、數位轉型發展。同時，也攜手統一超以智聯網（AIoT）技術整合冷鏈管理、能源監測、無線電子紙解決方案，助力7-ELEVEN升級未來超商X-STORE 3，落實智慧節能。

而研華1日亦公布與墨西哥系統整合商（SI）夥伴Interlatin深化合作，合資成立研華墨西哥子公司，雙方分別持股60％、40％，未來將在瓜達拉哈拉及墨西哥城分設辦公室，藉此拓展當地工業4.0、智慧城市、智慧零售等商機，並成為進入中南美市場跳板。

(時報資訊)