美股隔夜的走強，特別是那斯達克再升0.5%，指數創新高。而接續昨日紅籌指數拉抬港股大漲近3%的氣勢，周五香港恆生指數續高開195點，創四個月高點，盤中上漲102點或+0.4%，為25226點。國企股(H股)大漲110點或+1%，為10167點。紅籌指數上漲0.65%，為4021點。

重量級市值的騰訊高開0.3%，暫報520港元，再創股價新紀錄，隨後緩漲至513港元。中芯國際接續昨日大漲，周五開盤高開5.2%，暫報33.25港元，中芯即將在科創板上市。

另據報導，中國正在加速合併兩家投行，可能創造出820億美元的巨型公司，並將掀起一股券商的整併風潮。對於合併消息，中信證券和中信建投已出面公告澄清，然中信證券開盤漲3%，隨後更大漲6%，中信建投亦高漲9.6%。

市場分析認為，昨日港股的大漲代表國安法的正式施行為正面的影響，呈現出法律有助於香港社會穩定的氛圍，今日港股走勢仍看好。然港股已漲超過25000點，基本面仍須注意，尤其需觀察美國疫情的升高，新冠疫苗新藥的開發進度，以及美國總統大選將至等諸多不確定因素。

(時報資訊)