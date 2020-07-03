實體三倍券不足？蘇貞昌：有足夠準備 11:062020/07/03 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌今天上午到台南視察，針對三倍券議題做出回應。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興三倍券預購及綁定起跑2天來，多數民眾選擇實體券，但也怕實體券出現供不應求，行政院長蘇貞昌今天上午對此強調，政府針對三倍券發放都會做相對應準備，屆時選擇數位的多少、選擇實體的多少，都有足夠的準備能夠因應，民眾不必擔心，也希望大家把握機會，一起讓台灣經濟更振興，生活更快樂。 蘇貞昌說，三倍券2天來已有好幾百萬民眾預訂，商家、商圈也紛紛加碼，地方政府也大力支持，呼籲全國民眾早一點預訂或用數位，可以減少7月15日郵局排隊熱潮。 (中時 ) #民眾 #三倍券 #實體券 #選擇 #蘇貞昌 #超商 也許您會感興趣 政治熱門新聞 邱創煥病逝 自傳驚爆：「李登輝曾騙我一張辭呈」 - 政治 民調黑馬來了？！高市長補選黃紹庭看好「他」會衝很快 - 政治 補選有望？知情人分析高雄民調 爆韓國瑜將... - 政治 高雄民調落後怎辦？李眉蓁爆：有人送我1組驚人數據... - 政治 李眉蓁若做這件事 命理師爆：穩贏的！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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