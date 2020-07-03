振興三倍券預購及綁定起跑2天來，多數民眾選擇實體券，但也怕實體券出現供不應求，行政院長蘇貞昌今天上午對此強調，政府針對三倍券發放都會做相對應準備，屆時選擇數位的多少、選擇實體的多少，都有足夠的準備能夠因應，民眾不必擔心，也希望大家把握機會，一起讓台灣經濟更振興，生活更快樂。

蘇貞昌說，三倍券2天來已有好幾百萬民眾預訂，商家、商圈也紛紛加碼，地方政府也大力支持，呼籲全國民眾早一點預訂或用數位，可以減少7月15日郵局排隊熱潮。

(中時 )