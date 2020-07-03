疫情趨緩，飯店住宿優惠一波接一波，台北美福大飯店即將於世貿一館的「2020台北國際夏季旅展」，推出為期四天的展場限定優惠。展場排隊商品「彩匯自助餐券」推出平日雙人下午茶餐食券，每張1,380元折扣最低可享64折(原價2,156元)，平均每人只要690元。午、晚餐期則推出「雙人券」及「套券組合」，優惠價2,600元起，折扣最低可享75折。

台北美福表示，喜歡套餐及同桌共享的賓客，可選擇通用「潮粵坊」港潮餐廳、米其林餐盤推薦的「米香」台菜、「晴山」日本料理及「GMT義大利餐廳」的「超值美食通用券」，每張2,380元，可享用最高價值3,916元的餐點(約6折)，四間餐廳共提供十大美饌擇一享用，團購五張，每張只要2,200元。

享受星級料理，更要夜宿美福，旅展限定推出假日不加價的「禮遇升等食宿雙人券」，以及適合二至四人出遊的「一泊三食住宿券」，優惠價每張6,999元起(約29折起)，可任選館內五大主題餐廳指定餐點，晚間於房內輕鬆享用專人送入房內的精緻宵夜。展場購券滿額，除了可享限定滿額禮，還可以超值價3,020元加購原價16,170元的「平日行政客房住宿券」(不含早餐)一張。

台北美福表示，無法現場購券的賓客，台北美福自7月7日至30日同步推出線上旅展，多項餐飲住宿優惠，二十四小時動動手指輕鬆購。

(中時 )