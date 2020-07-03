程清水代理屏東市長 3日宣誓就職 11:052020/07/03 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 程清水代理屏東市長，3日宣誓就職。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東市長林恊松在擔任市代會主席時疑因涉及採購弊案遭收押，屏東縣政府隨即指派程清水代理，3日上午進行交接儀式，程指出，將以安定人事為要務，提升公所士氣，強調市政絕對不打烊。 (中時 ) #屏東 #市長 #程清水 #代理 #交接 #宣誓 #就職 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 邱創煥病逝 自傳驚爆：「李登輝曾騙我一張辭呈」 - 政治 民調黑馬來了？！高市長補選黃紹庭看好「他」會衝很快 - 政治 衝超商預購三倍券！男插健保卡傻住：被政府排擠了？ - 生活 張清芳豪門婚早有裂痕 傳「兒子是壓垮婚姻最後一根稻草」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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