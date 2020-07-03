中美關係緊張局勢升溫，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，美國對中國非常不滿，華府將對中國實施出口制裁措施，限制軍事、國家安全和一些敏感的高科技產品出口至中國。

庫德洛接受福斯新聞訪問時稱，美國對中國駭客「侵入」政府和私人企業感到非常不滿。而中美貿易協議正在執行，美方會觀察中國有否遵守協議承諾。他也提及，今年夏天稍後時間在華盛頓舉行的七國集團（G7）峰會上，中國問題將是重點討論內容。

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