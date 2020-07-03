美國農業部公佈，美國出口商向中國銷售20.2萬噸玉米和12.6萬噸大豆，為中國要求供應商保證貨物沒有新冠病毒以來，中國首次購買美國的玉米和大豆。有關貨物將從9月1日開始的2020/21銷售年度付運。

農業部又稱，於截至6月25日的一周，美國出口商向中國付運了2.16萬噸豬肉，為4月底以來最大的單周銷售規模。

(工商 )