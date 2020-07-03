美國國會參眾兩院分別通過《香港自治法案》，大陸全國人大外事委員會對此發表聲明，予以強烈譴責，表示堅決反對；並強調「制定香港特別行政區維護國家安全法完全是中國內政，任何外國無權干預。」

聲明稱，近日，美國國會參眾兩院分別通過所謂「香港自治法案」。此舉嚴重違反國際法和國際關係基本准則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。大陸全國人大對此予以強烈譴責，表示堅決反對。

聲明指出，國家安全立法在世界各國均屬中央事權。中央政府對香港特別行政區的國家安全負有最大和最終責任。全國人大常委會依照中華人民共和國憲法、香港基本法和全國人大有關決定，制定香港特別行政區維護國家安全法完全是中國大陸內政，任何外國無權干預。

聲明表示，全國人大常委會通過的有關法律針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，有利於堅決有效維護國家安全，維護香港法治、止暴制亂，有利於保障香港居民依法享有的各項權利和自由。有關法律是對香港特別行政區依法享有高度自治權的有力維護，將有利於確保「一國兩制」行穩致遠，維護香港的繁榮穩定。

聲明強調，香港是中國大陸的特別行政區。中國大陸政府治理香港特別行政區的法律依據是中華人民共和國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。香港回歸後，中國政府在《中英聯合聲明》中宣示的對港方針政策均已納入香港基本法，得到全面有效實施，根本不存在中方違反「國際義務」的問題。

聲明強烈敦促美國國會及一些政客立即停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。如果美方一意孤行，中方必將採取一切必要措施予以堅決回應。

(中時 )