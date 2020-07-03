黃蜂隊老闆麥可喬丹(Michael Jordan)是全聯盟唯一的黑人老闆，即使他身為史上最偉大球員，買下這支球隊也歷經不少曲折。1999年喬丹退休時想要入股夏洛特黃蜂(舊黃蜂)，但老闆George Shinn不肯給喬丹決策權而告吹，喬丹只好跑去買巫師隊股份。

Shinn因捲入性侵案與婚外情而聲名狼藉，黃蜂被迫從夏洛特搬出去，但是新地點曼菲斯被暴龍隊搶走，其他地方也不歡迎他，NBA只好安排黃蜂搬到紐奧良。美國紐奧良是爵士樂發源地，所以原初有一支球隊紐奧良爵士，他們1979年搬到猶他州，所以聯盟讓黃蜂搬去填補紐奧良的空缺。

黃蜂隊2002年搬家之後，2004年夏洛特出現山貓隊，喬丹入股之後2010年成為山貓老闆，同一年Shinn賣掉了紐奧良黃蜂。2013年紐奧良黃蜂想要回復舊名「紐奧良爵士」，但猶他爵士拒絕交出隊名，黃蜂只好以當地的水鳥鵜鶘為名，改名紐奧良鵜鶘。

2013年，喬丹向聯盟取回黃蜂的舊名，從夏洛特山貓改名夏洛特黃蜂隊。從入股失敗到取回舊名(1999-2013)，繞了一大圈，雖然原本想買的那支「夏洛特黃蜂」變成了「紐奧良鵜鶘」，喬丹耗費14年終究還是把另一支「夏洛特黃蜂」弄到手。

為什麼喬丹堅持要買夏洛特黃蜂？因為他就是在北卡州長大的。前老闆Shinn則是土生土長的北卡人，以買下黃蜂隊自豪，還出書吹噓自己的傳奇故事，但最後Shinn也毀於自己的惡名。

(中時電子報)