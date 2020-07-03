已故台北市議員李新的前女友郭新政，遭蕓賞珠寶公司提告指稱，與沈記玉飾小開沈昊諺共同詐取鑽石質當導致蕓賞珠寶公司損失，一審判郭、沈連帶賠償6497萬元，二審逆轉改判郭免賠、沈單獨賠償7259萬多元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

判決指出，郭政新在2014年透過介紹得知沈男將鑽石典當給當鋪，她代沈男付了6004萬多元給當鋪，且又借沈男604萬元的錢，她因此取得鑽石的質權；蕓賞珠寶公司為取回鑽石委由前立委羅淑蕾與郭女協調，但郭女認為沈男須還錢才返回鑽石。

後來蕓賞珠寶公司代沈男支付郭新政7147萬元後取回鑽石，但蕓賞珠寶公司也提出刑事及民事告訴；刑事部分，去年台灣高等法院依偽造文書罪將郭女判刑4月、易科罰金確定，沈男則被依詐欺罪判刑5年4月定讞。

民事部分，台北地方法院判決郭女須與沈男連帶賠償6497萬多元，沈男須單獨賠償7千萬多元，高院認為，郭女不構成詐欺，且蕓賞珠寶公司支付6647萬元後，從郭女手上取回市價高達2億元的鑽石，也沒有任何損失，逆轉改判郭新政免連帶賠償。

高院指出，蕓賞公司主張因沈昊諺詐欺之行為受有財產權占有的損害，請求沈昊諺給付7259萬2607元有理由，判決沈須賠償；蕓賞公司及沈男都提上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )