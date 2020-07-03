在北京通過香港國安法後，美議員更加關注美國對台防衛承諾。在美參議員霍利（Josh Hawley）提出「台灣防衛法」草案後，眾議員蓋拉格1日在眾院提出同一版本草案，確保美國履行台灣關係法義務，維持美軍阻止大陸武力犯台、造成既成事實的能力。

據《美國之音》報導指出，蓋拉格在關於法案的聲明中表示，面對中共咄咄逼人的軍事擴張，《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act, TDA）將能確保美國能持續滿足關於《台灣關係法》內的義務。他表示，終結戰略模糊並在台灣海峽畫下清楚紅線的時機早已過去，台灣的自由對美國國家安全利益十分重要，「台灣防衛法」在確保美軍保有阻止中共侵略所需的能力。

Yesterday, we saw the CCP end one country, two systems. We must ensure Taiwan never falls to the same fate. My bill with @HawleyMO helps ensure the US military has the capabilities and resources it needs to block a CCP invasion of Taiwan. https://t.co/q8A19S5OBc — Rep. Mike Gallagher (@RepGallagher) July 1, 2020

如同參院版，眾院版「台灣防衛法」法案目的在維持美軍阻止中共對台灣與其他目的造成既成事實的能力。草案定義的「既成事實」（fait accompli）是指解放軍在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或得付出高成本。

眾院版的《台灣防衛法》要求美國國防部維持足夠能力來擊敗中共對台灣的侵略，並在法案生效後的5年裡針對達到此一目標的進展，並向國會提出年度報告，包括對美國核武力對解放軍武力犯台威嚇能力的評估。

報導指出，這些進展包括擊敗針對台灣「既成事實」（fait accompli）的行動所需的目標、聯合作戰能力及現有可提供美軍對抗「既定事實」策略的組織、訓練與裝備的努力；最近國防部財年專案是否足以讓美軍有能力擊敗「既成事實」的策略與評估，以及描述這些目標所需的額外資金或部隊事態的調整。

(中時電子報)