儘管全球新冠肺炎疫情變數不少，但蘋果下半年新機拉貨即將啟動，軟板廠-台郡(6269)下半年將按原計畫以新產能量產5G新產品，高雄和發新廠也將於第4季量產，美系外資看好台郡在天線產品的策略，給予「建議買進」評等，目標價156元。

台郡產品多元化佈局，降低全球智慧型手機因新冠肺炎疫情銷售不佳的衝擊，由於第1季手機量較去年同期成長，新機佔比高於去年同期，且有新開發的MPI天線產品，產品組合不一樣，帶動台郡第1季合併毛利率為20.5%，年增9.1個百分點，稅後盈餘為3.68億元，年成長220%，每股盈餘為1.12元，累計今年前5月合併營收達90.55億元，較去年同期成長21.25%；台郡預估，今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長。

美國等地區新冠肺炎疫情嚴重，各國解封速度緩慢，為今年下半年電子傳統旺季增添不少變數，不過市場預期，蘋果新機拉貨可望自第3季啟動，台郡下半年將按原定計劃以新產能順利量產5G新產品。

為因應訂單需求，台郡擴建高雄和發新廠，新廠預計今年第4季量產，根據台郡規劃，今年32億元資本支出，一半用於高雄合發新廠廠房，另一半將用於設備，設備部分有30%到40%為自動化需求。

美系外資在最新報告指出，我們認為，台郡的策略是今年跳過iPhone LCP，並專注於IT產品是基於獲利能力的選擇，而不是缺乏技術能力，IT產品中的天線機會是因技術進步，可能會產生可觀利潤，對公司採取非常謹慎提高LCP產品的方法，減少新進者可能會產生的各種產量問題表示認同，我們相信，越來越多投資者將認同台郡的天線策略是明智而謹慎的，給予「建議買進」評等，目標價上調至156元。

(時報資訊)