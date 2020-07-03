台北國際電玩展(Taipei Game Show)首度透過線上平台提供全球遊戲產業人士進行商務交流，6月起展開「TGS線上系列活動」，活動期間有30個國家地區、近千名業界人士使用「TGS商務媒合2.0」線上服務功能，而以獨立遊戲為主軸的「Indie Game Award線上頒獎典禮」與「INDIE SALON ONLINE」線上論壇，合計有近5,000人次的線上觀看數。

「TGS LINK商務媒合2.0」服務提供全球數位娛樂相關業者進行線上商務交流，主辦單位在6月23日至24日期間共開設10間「虛擬會議空間」，兩天會議預約滿檔，達成率超過82％，參與國別除了台灣遊戲業者，以日本、韓國、大陸和東南亞國家佔比最多，尚有來自美國、德國、智利、英國、西班牙等歐美地區的遊戲商，類型以遊戲發行商和代理商、遊戲開發商、在地化服務居多，同時也吸引不少創投與募資平台參與線上商談。

活動期間，系統同步提供線上交換名片功能，總計使用率高達4,867次，平均每人可在線上觸及20至30位新的合作對象。透過「TGS LINK商務媒合2.0」線上交流，除了反映全球遊戲產業持續成長的龐大商機，也擴大商務人士的交流與合作，可預期未來在虛擬平台與實體展會的結合將是新的發展趨勢。

(時報資訊)