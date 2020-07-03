受傷的方式千奇百怪，連待在家裡做家務都能傷到闖蕩大聯盟的重要工具，才剛重啟「夏訓」準備月底迎接開幕，小熊隊卻傳出哭笑不得的壞消息，原本在先發陣容中的左投昆塔納（Jose Quintana），因為在自家洗碗而割傷手，嚴重到需要縫5針，還傷到了感覺神經。

31歲的昆塔納乖乖待在家卻受傷，根據球隊聲明表示，「今早昆塔納接受了左手拇指的顯微手術，發現拇指感覺神經撕裂傷，已經透過手術修復。」預計他會在2周內再次開始投球練習，球隊視情況決定他的復健行程。

小熊總裁艾普斯頓（Theo Epstein）表示，「最理想的狀況是傷勢能快速癒合，但事實上神經需要一段時間才能恢復，我們無法預測，只能等待並祈禱是最好狀況。」

美媒列出幾個過去大聯盟離奇的受傷方式，1974年卡德納爾（Jose Cardenal）在睡夢中受傷；1990年怕蜘蛛的希爾（Glenallen Hill）因為夢到被蜘蛛追，嚇到摔下床遭玻璃割傷；1993年盜壘王韓德森(Rickey Henderson)把冰袋放腳上後睡著，因此凍傷缺席3場比賽；2004年索沙（Sammy Sosa）因為打噴嚏進入傷兵名單；去年小熊隊終結者摩洛（Brandon Morrow）也曾因脫褲子造成背部痙攣，荒唐情況數不勝數，相較之下昆塔納的理由還算「正常」。

昆塔納原本是小熊隊預計的先發輪值之一，與達比修有、列斯特(Jon Lester)、韓崔克斯(Kyle Hendricks)等人扛起重任，如今左投昆塔納因離奇原因受傷，小熊隊要想辦法找人頂上，預計由28歲的右投米爾斯（Alec Mills）替補，他去年9場初賽中有4場先發，自責分率2.75。

(中時 )