美國國會參眾兩院分別通過《香港自治法案》，大陸全國政協外事委員會今天（3日）發表聲明稱，美國國會炮製出的這個法案，關心的絕不是香港人民的「民主」「自由」，而是妄圖牽制和遏制中國的發展，美國反華勢力的圖謀永遠不會得逞。

聲明稱，美國國會參眾兩院不顧中方嚴正交涉，通過所謂《香港自治法案》，惡意詆毀香港國家安全立法，嚴重干涉中國內政，違反國際法和國際關係基本准則。中國全國政協對此堅決反對並予以嚴厲譴責。

聲明指出，從去年「修例風波」以來，「港獨」組織和本土激進分離勢力在外部勢力支持下，實施觸目驚心甚至具有恐怖主義性質的暴力犯罪，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重損害香港法治，嚴重危害國家安全。國家安全是國家生存發展的基本前提，事關國家核心利益，世界上沒有任何國家會對嚴重危害國家安全的行為和活動坐視不管。

聲明表示，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》針對的是分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全的行為和活動，懲治的是極少數嚴重危害國家安全的組織和個人，不僅不會影響香港廣大市民的基本權利和自由，而且能夠更好地保護香港市民享有和行使法定的自由和權利。

聲明表示，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》有利於促進香港基本法的全面實施，有利於維護國家主權、安全、發展利益，有利於維護香港的長期繁榮穩定，有利於推動「一國兩制」行穩致遠，得到了包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的堅定擁護和支持。

聲明怒斥，美國國會炮製出的這個法案，關心的絕不是香港人民的「民主」「自由」，而是妄圖牽制和遏制中國的發展。中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。美國反華勢力的圖謀永遠不會得逞。

聲明認為，在中央的堅定支持和香港各界的共同努力下，隨著《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的實施，香港定將由亂入治，實現長治久安，「東方之珠」必將重放異彩，更加璀璨奪目。

(中時 )