新冠肺炎疫情影響，許多陸配子女因國籍問題回不了台灣，新北市議員葉元之3日總質詢為這些「小明」請命，盼侯友宜用影響力呼籲中央讓小明與家人骨肉團聚「黃秋生可以來台，小明為何不行？」；侯友宜表示， 人權還是普世價值，會跟中央建議，有機會趕快讓他們回來。

葉元之說，侯市長在防疫期間表現第一，很多建議都讓中央接受，例如口罩實名制、一級開設等等，希望侯友宜再度發揮影響力，呼籲中央讓小明回家。

葉元之說，防疫關係台灣禁止外籍人士入境，「小明」這些台灣人小孩但未入我國籍，或是陸配及前段婚姻所生的小孩，過年回大陸探親，因此回不來。

葉元之說，新北的「小明」高中20名、高職2名、國中7名、國小26名，不少國三、高三生錯失會考、基測等升學機會。

葉元之說，衛福部長陳時中曾說，小明當初選擇國籍，現在就要自己承擔，但其實小明沒有不選擇台灣籍，他們取得居留權後，要再8到10年，才能取得國籍，現在大多是在這10年內的等待階段。

葉元之更說，外籍人士黃秋生在五月就入境台灣，他是以商務履約申請來台進行戲劇拍攝，所以拍戲比就學重要？ 商務人士能，小明為何不能？

侯友宜說，人權是普世價值，中央有中央的政策，但還是希望在防疫政策下讓小明有機會返台，畢竟他們還是在新北就學，會建議中央盡快讓這些人趕快回來。

(中時 )