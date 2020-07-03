香港國安法》生效，香港特別行政區維護國家安全委員會及警務處國家安全處隨即成立，香港東網3日報導，香港保安局長李家超稱，國安處要面對國家級對手，故由副處長領導，職級是警隊6處最高，凸顯其重要地位。他透露，一旦處理涉及危害國家安全的恐怖主義活動，國安處可動用其他部門配合，包括「飛虎隊」及拆彈專家等，保安局則負責統籌及協調政府各部門及各紀律部隊的國安工作，包括海關及入境處，嚴防危險品及目標人物進入香港。

東網報導，李家超受訪表示，警隊新成立的國安處，首長為一名副處長，職級較警隊現時行動處、刑事及保安處、人事及訓練處、監管處以及財務、政務及策畫處5個部門的首長高級助理處長為高，顯示其重要性，專責處理涉及分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪，以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

他表示，若國安處日後處理相關案件，發現有危害國家安全的恐怖主義活動，可調動警隊其他部門配合，例如「飛虎隊」。另外，若調查案件期間發現爆炸品及槍械，亦可動用爆炸品處理課及軍械法證課等。由於國安處面對的是國家級對手，必須壯大自己的力量，故要一擊即中。

李指出，國安處對人手要求極高，全部要通過國家安全審查，且必須有良好品格、誠實可靠，並要處理高度機密，亦要有蒐集情報能力、分析能力、洞察力及判斷力，故必須審慎挑選，是一大挑戰，但他對警隊有信心。至於會否聘請已退休警務人員及其他現職紀律部隊人員，李指招募按實際需要，目前未有定案，任何可能性也不排除。

另外，港府按《香港國安法》規定，須成立國安委，由特首擔任主席，成員除了3名司長，並包括保安局局長、警務處處長、警務處國安處處長、海關關長及入境處處長。李家超指，連同保安局在內，共有5個部門由他負責，反映保安局在國安委中扮演重要角色，責任重大。

李家超以海關為例，在國家安全工作範疇上擔當重要任務，如有危害國家安全人士將拆散的槍枝以不同形式寄到香港，海關會負責把關；而入境處則負責留意目標人物入境。

李家超說明，保安局負責統籌工作，向中央在港成立的維護國家安全公署分析整體國家安全形勢、法律制度，並作出建議。此外，保安局也會與其他政府部門建立協調機制，推動整個政府履行國家安全工作，包括教育。保安局將增加人手處理國安工作，目前仍在籌畫中。並盡快召開國安委第一次會議。

(中時 )