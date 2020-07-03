繼美國眾議院當地時間7月1日通過所謂「香港自治法案（Hong Kong Autonomy Act）」之後，該法案7月2日於參議院再過關，目前已送交白宮等待總統川普簽署。人民日報《海外網》引述多位大陸法學專家指出，美國肆意插手其他國家主權，違反了國際法的基本原則，本質上都是美國的霸權主義，對於美國這種挑釁行為，大陸政府一定不會任其恣意妄為，必將堅定維護國家核心利益。

天津南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，從國際公法角度來說，美國的做法屬於肆意插手其他國家主權，對別國事務進行干涉，嚴重違反了國際法的基本原則；從政治層面來講，這是美國霸權主義「長臂管轄」的一貫做派，以霸權地位為基礎，以美國的方式粗暴介入，將國內法律延伸至域外強制產生效力。

上海國際問題研究院港澳研究室主任張建認為，美國的所謂「制裁」，本質上都是美國的霸權主義，以「美國優先」的行徑干涉大陸內政，損害大陸的國家利益。所謂「制裁」不但損害中國的利益、損害其自身的利益，也將損害其他國家在香港的合法利益。

張建指出，美國持續深入介入干預香港事務，更加表明中央在香港推動國家安全立法，打擊危害國家安全行為的必要性，更加堅定了中央政府推動立法的決心。

張建強調：「對於美國這種挑釁行為，中國政府一定不會任其恣意妄為，中國必將堅定維護國家核心利益。一方面，對於美國的所謂『制裁』，我們也要採取反制措施，讓美國的這種干涉行為付出代價；另一方面，我們也要向國際社會宣稱好香港國安法，讓國際社會更加認識到美國霸權行徑的本質。」

(中時 )