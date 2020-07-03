北市南港分局南港派出所2日接獲民眾報案，指昨日下午5時許在興華路上，突遭一名精神不穩的陌生男子徒手攻擊，導致女兒受到驚嚇並有些許挫傷。「我是南港人」社群隨後也發文公布這起隨機傷人事件，令附近民眾憂心不已。

警方獲報後立即調閱監視器，迅速查出該名男子身分，發現他疑似患有思覺失調症，立即對他進行約制，並請家屬加強看管。被害人得知嫌犯狀況後，目前暫不提告，警方表示，將加強該區域巡邏等勤務作為，以保障民眾安全。

(中時 )