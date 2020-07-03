南港男子當街隨機攻擊女童 警追查嫌犯疑患思覺失調 11:302020/07/03 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市南港傳出隨機傷人事件，警方迅速查出嫌犯身分。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市南港分局南港派出所2日接獲民眾報案，指昨日下午5時許在興華路上，突遭一名精神不穩的陌生男子徒手攻擊，導致女兒受到驚嚇並有些許挫傷。「我是南港人」社群隨後也發文公布這起隨機傷人事件，令附近民眾憂心不已。 警方獲報後立即調閱監視器，迅速查出該名男子身分，發現他疑似患有思覺失調症，立即對他進行約制，並請家屬加強看管。被害人得知嫌犯狀況後，目前暫不提告，警方表示，將加強該區域巡邏等勤務作為，以保障民眾安全。 (中時 ) #民眾 #南港 #男子 #警方 #嫌犯 也許您會感興趣 社會熱門新聞 漢光預演海陸小艇翻覆 1失蹤2命危搶救 - 社會 狠父為保險金殺女 機車螺絲縫內3滴血露曙光 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 一招成名！大同「企業併購法」狠招 連法律圈都震撼 - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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