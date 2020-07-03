面對美國擴大制裁華為及香港國安法通過，曾表態可以部分使用華為網路設備的英國首相強森也改口，形容華為是「潛在敵對國家的供應商」。這番話似乎暗示，香港問題可能影響大陸電信設備龍頭華為在英國的5G建設。

英國BBC報導，英相強森受訪時表示，他不反對華為在英國投資，畢竟這是一個開放的市場經濟，但他不希望英國關鍵的基礎設施，面臨任何潛在敵對國家控制的風險，並強調將謹慎考慮華為參與5G網絡建設。

英國政府今年1月允許英國網絡使用華為5G技術，但這個決定在當地引起不少爭議。消息人士指出，由於擔憂華為會使用一些不熟悉和未經測試的零組件，因此可能遭到北京和其他機構利用進行監視活動。

美國聯邦通訊委員會（FCC）在美東時間6月30日宣布，認定華為以及中興通訊對國家安全構成威脅，並禁止電信運營商利用83億美元的聯邦政府資金，購買這兩家公司的設備產品。

(中時電子報)