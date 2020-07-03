中國大陸及印度邊境爆發衝突，外媒報導指稱印度嚴加檢查來自中國大陸的貨品，擾亂包括鴻海（2317）等外國企業當地工廠營運。不過，鴻海對此表示，集團在印度地區貨物進出口相關流程，皆依規定向當地海關申請，目前貨物物流通關程序皆已解決、不受影響。

雖然今（3）日大盤開高走揚、一度大漲百點觸及11933.59點，鴻海股價開高後乏力翻黑，早盤走低1.05％至85.1元，呈現拉回修正態勢。三大法人本周迄今雖合計買超4萬8000張，但昨（2）日已見反手賣超3298張。

中印邊境6月爆發衝突，致使印度反中情緒升溫。路透2日引述消息人士指稱，印度近日對來自中國大陸的進口產品實施全面檢查，卻波及其他外國企業面臨貨品清關延誤的相同窘境，包括蘋果、戴爾等企業正竭力與印度海關安排貨物清關。

報導指稱，由於超過150批進口零件貨品清關延誤，鴻海在印度南部泰米爾納德省（Tamil Nadu）與安德拉省（Andhra Pradesh）設立的2座工廠營運面臨嚴重衝擊，數以百計的員工本周無工作可做。

鴻海在印度的2座工廠產線，主要為組裝蘋果及小米的智慧型手機。不過，鴻海今日對此回應，有關集團在印度地區的貨物進出口相關流程，皆依規定向當地海關申請，目前貨物的物流通關程序皆已解決、不受影響。

(時報資訊)