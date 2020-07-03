台股今天在半導體和IC設計族群撐盤下，集中市場指數盤中站上11900點，最高價來到11933點，再創3月疫情風暴以來新高，新台幣匯價也持續維持高位，早盤最高匯價為29.443元，升值1.43角。今年科技股指標，由FAAMG五大尖牙股轉換為TANNA概念股。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，目前投資人宜將資金放在科技股，能獲取較佳的報酬；至於國人偏好的金融股存股投資法，適合長線。台股和美股連動性強，若參考美股今年看好的獲利成長股，有6大類股包括醫藥技和生命科學，半導體以及設備、家庭和個人用品、軟體與服務、食品飲料和菸草、科技硬體和設備。

而美股今年獲利成長保守股有9大類股，包括消費者服務，汽車和零組件，能源類、銀行、運輸、零售、消費者耐久財和成衣、多元化金融及保險業。

蕭乾祥認為，美股今年以來表現強勢以科技股為主體，但過去的科技5霸FAAMG尖牙股，已經轉換成今年的TANNA，今年的TANNA(TESLA,AMD,NVIDIA,NETFLIX,ASML)成為新一代科技股的指標。

以TESLA來看，台股概念股有：健和興(3003)高力(8996)，宣德(5457)、康舒(6282)、統振(6170)、智伸科(4551)、堤維西(1522)、新普(6121)、英利-KY(2239)、美琪瑪(4721)、順德(2351)、TPK-KY(3673)、和大(1536)、貿聯-KY(3665)、胡連(6279)、台達電(2308)等。

NVIDIA概念股如技嘉（2376）、微星（2377）、華擎（2515）、健策（3653）、欣興（3037）等。

(時報資訊)