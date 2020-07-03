大學指考今天上午考物理科，全國教師會解析，試題結合生活情境和時事新聞，難易適中，引導教師教學和學生學習；全國高級中等學校教育產業工會認為，物理科計算題較多，考生需費神思考。

全教會表示，今年物理科試題結合生活情境和時事新聞，包含醫學、交通、音樂、運動、科技產品等；透過生活議題，思考生活情境，評量學生應用學過的高中物理概念解釋現象。

全教會說，今年物理科試題結合醫學，譬如考新型冠狀病毒與流行病毒，額溫槍測量人體額溫的物理原理；物理結合交通，考城市輕軌電車裝置應用，討論電線電流產生的磁場(電流磁效應)對行人是否有。

今年物理結合科技，考智慧型手機照相裝置鏡頭透鏡成像和感光元件對焦的討論；物理結合休閒娛樂，考籃球運動急停跳投三分線投籃的運動學斜向拋射討論。不過全教會也建議，非選擇題第二題的等電位線與電場，器材設備可能因校不同，評分時須審慎討論。

全國高級中等學校教育產業工會解析指出，整體試題難度中等，試題範圍以高三選修物理命題較多，為大學選材增加鑑別度，學生必須在高三專心精進才能獲得高分。

全中教表示，物理科題目取材多元，包含實驗題、生活議題等，其中也有許多是以情境命題，符合「素養命題」的精神。綜合來看，

全中教說，這次物理科命題有幾大特色：一、有時事入題，因新冠病毒而熱門的額溫槍、蘇花改引發爭議的區段測速，都列入試題，可謂命題有創意；二、與生活結合的情境命題較以往為多，又因為計算題較多，需費神思考，因此基本題必須加快作答速度，思考靈活不盲目熱中計算的學生才可以得高分。

(中時 )