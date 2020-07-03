不只「小皇帝」詹姆斯對於湖人本季奪冠信心滿滿，就連「一眉哥」安東尼戴維斯也一樣！安東尼戴維斯3日接受湖人官網記者朱戴爾訪問表示，儘管湖人少了布雷德利這名防守悍將，他卻認為湖人奪冠機率反而變大了，因為他們準備好了。

「我們雖缺少一個關鍵部分(布雷德利)，但我們有健康的球員，有可以上場的球員，事實上我認為我們機會變大了，」安東尼戴維斯說，「因為我們都休息夠了，也準備好了，接下來取決於誰更渴望冠軍，以及誰可以努力保持全隊健康。」

讓安東尼戴維斯如此有信心的原因之一，就是湖人先後補進馬基夫莫里斯、威特斯及J.R.史密斯3名好手，「莫里斯已證明他可成我們重要一員，威特斯與史密斯也帶來很大幫助，尤其是史密斯的投籃能力，以及威特斯的得分與創造能力。」

談到奧蘭多的「隔離泡泡」比賽環境，安東尼戴維斯說：「我認為所有人都會努力遵守規範，因為沒有任何人想要感染新冠肺炎，希望大家不要把自己與其他球員、隊職員陷入危險之中，我想NBA已經盡力保護隔離環境的健康與安全。」

(中時 )