昨日（7月2日）英國高等法院裁定駁回委内瑞拉總統馬杜洛提取存放英格蘭銀行黃金申請，稱不承認馬杜洛是委内瑞拉合法總統。

據英國《金融時報》報導，英國高等法院決定駁回委内瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛提取存放英格蘭銀行價值約10億美元（約新台幣295億元）黃金的申請。法官狄爾表示英國政府已「明確承認」反對派領袖瓜伊多為委内瑞拉的合法總統。

法官指出，決定誰是國家的合法領袖是英國的特權。先前的法律判決規定這種案件只聽取被英國承認的「聲音」。因此，馬杜洛作爲英國認定的非法總統，此案件的裁決毫無疑問是正確的。

馬杜洛政權的律師團稱將進行上訴。

委内瑞拉中央銀行稱這些黃金將轉換成提供聯合國對抗疫情的金費，但遭到反對派聲音的質疑，稱這些錢會被馬杜洛政權偷竊。

2018年委内瑞拉大選馬杜洛獲選連任，但反對派瓜伊多拒絕承認選舉結果，稱馬杜洛舞弊。在美國的支持下，瓜伊多自稱自己是委内瑞拉的合法臨時總統。

英國於2019年2月宣佈承認瓜伊多為委内瑞拉符合憲法的臨時總統。

(中時電子報)