加拿大八間銀行於周四(2日)聯合發聲明表示,他們將加入抵制臉書(Facebook)行動,並於七月起停止在臉書和Instagram上投放廣告。

非政府組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)和美國人權組職「全國有色人種發展協會」(National Association for the Advancement of Colored People)近來發起「#停止以仇恨牟利」(#StopHateForProfit)活動,以此抗議臉書在打擊種族歧視言論和假新聞方面的做法不夠確實。

為抗議臉書做為最有引響力的社群卻沒有訂定嚴格規範來打擊種族歧視和仇恨言論,加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)、皇家銀行(Royal Bank of Canada)、帝國商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce)、多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank)、蒙特婁銀行(Bank of Montreal)、加拿大國家銀行(National Bank of Canada)、加鼎銀行(Desjardins)和勞倫森加拿大銀行(Laurentian Bank)向法新社表示,他們將會大力支持「#停止以仇恨牟利」(#StopHateForProfit)活動,一起杯葛臉書。

加拿大皇家銀行發言人對此證實:「我們致力於消除種族歧視和刻板印象、提倡多元主義和多元包容,要達到這個目標的其中一個方式,便是起身反抗假消息和充滿仇恨的言論。」

目前已有超過400家企業加入抵制臉書活動,包括愛迪達(Adidas)、可口可樂(Coca-Cola)、星巴克(Starbucks)等大企業都已暫停於臉書投放廣告。

臉書執行長馬克祖克柏(Mark Zuckerberg)上周五於公司內部會議上透露:「我們不會因為這項活動威脅到我們一小部分營收就改變原本的作法或規則」,祖克柏預測,這些廣告商將會很快地回到臉書平台上。

