美國新冠肺炎疫情升溫，週四（2日）單日確診病例超過5.5萬，引起各方擔憂。德州州長亞伯特（Greg Abbott）於2日下令，民眾出入公共場所必須配戴口罩。

美國疫情自紐約等大城市逐漸轉向西部及南部小城市及村莊，尤其以佛州、加州、德州等地疫情最為嚴重。

德州確診病例目前已達18.2萬，死亡人數來到2562人。隨著美國7月4日獨立紀念日即將到來，專家擔憂慶祝活動恐引發群聚感染。

德州州長亞伯特周四一改以往態度發布命令，若是居住於確診人數超過20人的郡，民眾出入公眾場所必須配戴口罩，亞伯特表示「為了讓德州人能賺錢餬口，我們可以維持企業及經濟活動，但前提是我們每一個人都必須扮演好自己的角色、互相保護，這表示大家必須在公眾場所戴上口罩。」

德州政府在國慶假日周末前出台了這份命令，給予各地方政府權力禁止十人以上聚會。

德州是美國五月初重啟經濟的州之一，但因疫情反撲，德州政府已於上周四下令暫緩解封措施。

(工商 )