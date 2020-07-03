遭大樹壓死的女騎車遺體暫厝太平區敬業精舍，市長盧秀燕也特別前去拈香並慰問家屬。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕表示，市府將配合釐清責任，協助家屬安排後事。（馮惠宜攝）

台中市2日午後強降雨，造成南屯區筏子東街一段公有地樹木倒塌，家住烏日45歲潘姓女騎士騎車返家突遭大樹重擊罹難，潘女未婚，在春社市場賣水餃、涼麵，女兒驟逝，潘母悲痛萬分，家人也將他的遺體暫厝太平區敬業精舍，台中市長盧秀燕3日上午慰問女騎士家屬，她哀戚的說，目前此案檢察官偵辦中，市府將配合釐清責任，協助家屬安排後事。

這起路樹壓傷騎士意外，發生在3日下午1時55分，潘女午后在市場收攤後騎車要回到烏日住處，未料因大雨，經南屯區筏子東街一段卻遭突然倒塌路樹重擊，送醫急救仍不治；經了解潘女是家中么女，上有老母，還有哥哥、姐姐，她未婚和兄嫂一起住，上午在市場擺攤賣涼麵、水餃，下午除陪伴媽媽也將常幫忙接送姪子，事件發生後家人都不敢置信，悲痛萬分。

盧秀燕上午特別到敬業精舍慰問家屬，她說，潘媽媽說女兒很善良、很乖，非常不捨，市府將全力協助後事安排，並配合檢察官偵辦釐清責任；此外，氣象預報指出近期常有瞬間豪大雨，呼籲市民朋友外出特別注意。

市府建設局表示，昨日接到通報後，市府立即派員勘查，該樹位於道路鋼板護欄外，由於樹根已腐朽，雨勢導致土壤鬆軟，樹木因而連根倒下造成憾事，至於是不是市府管轄路樹？建設局則稱是公有地雜樹，還在釐清管轄權，但市府一定會全力協助家屬爭取相關社會慰助。

(中時 )