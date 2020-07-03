捷運環狀線通車近半年，原本估計運量每日10萬人次，實際每天卻不到4萬人次，新北市議員葉元之指出，全境都在新北的環狀線委託台北捷運公司營運，但新北要自負盈虧，每年還要付給3000多萬行政管理費，甚至行銷費用要自己出，要求市府收回營運；侯友宜表示，與北捷簽約3年，但有問題就要討論「哪有行銷費還要我們付沒道理」，新北已與台北捷運密集討論，盡速收回「自己的捷運自己經營」。

葉元之3日總質詢指出，新北市委託台北市捷運公司營運環狀線3年，但這條線全線在新北，包括噪音等問題，每次民眾反映給新北捷運局，都說要跟台北市協調，解決問題曠日廢時。

葉元之說，雖委託北捷經營，但新北市要自負盈虧，收入歸我們、虧損也歸我們，跟台北市都無關，台北市還可賺行政管理費3645萬元，但難免有「別人的孩子隨便養的問題」。

葉元之更說，原先預估一天運量要10萬人次，但三月至今，每攤都不到4萬人次，營運問題還有車站如溫室、車站玻璃三月破二次，更沒有時刻表等等，日前推出的「熊站長FUN暑假」快閃活動及行銷宣傳，總計31.5萬元，還是新北市出錢，非常不合理。

侯友宜表示，有發現問題就要好好談一談，目前新北都有跟台北捷運談，想辦法提早給新北接收，自己捷運、自己營運，「哪有說行銷費還要我們付，沒道理」，收回來很快會有結果。

侯友宜也說，另外萬大線二期、汐民線等等，新北也已經準備接回來做，成立捷運局就是要負起責任。

(中時 )