為抗議監察院長被提名人陳菊人事同意權案，國民黨團週日突襲議場杯葛議事，卻遭民進黨團以人數優勢火速清場，被外界酸戰力不足。對此，智庫副董事長連勝文今天表示，在民進黨一黨獨大、多數暴力下，藍委只能用自己所不熟悉的方法，來凸顯問題的荒謬性，如同嬰兒從地上爬到路上跑，都要花時間學習，懇請民眾給與鼓勵與鞭策。

國民黨智庫今天新成立「趨勢暨數據分析中心」及「產業暨新創研究中心」，上午由智庫董事長江啟臣、副董事長連勝文、執行長周守訓、新創中心召集人簡榮宗等人共同舉行揭牌儀式。

連勝文說，透過新成立的兩大中心，讓國民黨能協助創新產業發展，協助年輕人創業，同時以更精準的科學分析，提供給政策、民調數據，做出更好判斷，確定前進的方向是正確的。

對於國民黨日前攻佔議場但火速被民進黨立委清場，被外界批評戰力不足，連勝文說，由於民進黨一黨獨大，透過多數暴力，把應該具有獨立行使職權的監察院、考試院，納為東廠，因此在野黨才需要採取激烈手段，引起社會大眾了解與關切，來凸顯根本問題。

至於黨團是否戰力不夠，連勝文表示，這不是戰力問題，若有更好選擇，大家根本就不願意花2小時、20小時，甚至200小時去抗爭。他緩頰，在民進黨雙重標準的多數暴力行為下，國民黨只能用自己所不熟悉的方法，來凸顯問題的荒謬性，如同嬰兒從地上爬、路上跑，到跳球投藍，都要花一點時間，懇請民眾給國民黨鼓勵與鞭策。

連勝文日前曾砲轟黨內不分區立委不用功，詢及如今不分區立委的表現，連說，我們嘗試去修正智庫與黨團間斷鏈的情況，黨魁江啟臣也恢復三方會談運作機制，國民黨有很多很好的制度，最重要的是要落實，才能產生紀律，自然而然就有戰鬥力。

被問到明年與江啟臣攜手合作黨主席改選，連勝文反把問題丟給江啟臣，稱「江主席補妝補好還要揭牌，你這樣一直問，他沒有辦法揭牌」。

(中時 )