國民黨革實院長羅智強結合在立法院旁抗議監委提名名單，新闢每晚現場直播的「野台」網路節目，另網路票選野台T恤的標語，其中一個選項「我在野，我光榮」遭網民狂酸。羅智強繼昨天宣布《戰神94強》頻道的所有抖內收入和點擊分潤，只留半數作為野台的節目費，今天又宣布野台T的標語不票選了，就是採用「我在野，我光榮」。

羅智強昨天表示，2022選戰在即，因不只一次聽到各地方黨部「叫窮連天」，沒有糧草，不知如何面對2022的選戰。因此他決定除了繳交 2年20萬的公職分擔金，支應台北市黨部經費外（不算入上次捐給革實院的80萬），也向市黨部主委黃呂錦茹報告，我決定在野台開台後，《戰神94強》頻道的所有抖內收入和點擊分潤，半數作為野台的節目費用，半數捐給台北市黨部，作為國民黨力拚2022台北市長的經費。

羅智強今天再透露，他回到家，大女兒忽然氣噗噗問他：「爸，你在幹什麼啊？我的同學都在笑你！」原來現在網路一堆迷因圖天天打他酸他，可能因沒有韓國瑜可打，這些專門監督在野黨的網軍怕失業，無法向朝廷請款，急找韓國瑜替代品，而羅智強最不怕死，還不投降、敢嘴朝廷，不打羅智強打誰？

他笑著對女兒說：人生在世，要學會二件事，第一，只要俯仰無愧，人言由他，不要讓別人定義你該說什麼，不該說什麼？第二，不遭人忌是庸才，有時被攻擊，正因為做對了。

他說，昨天詢問臉友野台T的標語該選什麼好，也列了三個建議，其中「我在野，我光榮」是他提的，「我野不怕」、「在野不讓」分別是好友、老婆大人提的。結果，1450的迷因圖大隊立刻傾巢而出，挑第一個標語酸他：「你覺得在野光榮，就讓你永遠在野！」他的回應很簡單永遠在野又如何？當在野黨，本就是一種榮譽，一種責任，就算羅智強永遠在野，還是可以很光榮。

羅智強說，回到民主的本質來看「在野的光榮」。這一段時間他常到校園演講、辦小型青年沙龍，一直告訴年輕朋友一個被遺忘的觀念：「民主國家，最重要的並不是執政者，而是在野者」。要知道，秦始皇是執政者、希特勒是執政者、梅克爾是執政者、川普是執政者、習近平是執政者、蔡英文也是執政者。歷朝歷代，世界各國區別這個國家是不是民主國家，不是有沒有執政者，最關鍵指標是有沒有足夠強大、可以制衡執政者的在野者？

他說，他有次在南部辦一場不到10人的小座談，結束後，一位全程不發一語、素昧平生的聽眾悄悄對他說：「我想捐款給革實院10萬元，但有一點請求，可不可以不要捐給『國民黨』？」因為那位聽眾怕被民進黨查水表。他不意外，遇到很多人都這樣對他說，怕被民進黨查水表，但更重要的是對方接下來說的話，讓他十分感動。

羅智強說，該聽眾說自己經營企業略有小成，雖遠遠比不上郭台銘、張忠謀等大企業家，但衣食無虞、養家活口沒問題，因為認為政治不好，台灣不會好，所以行有餘力就會政治捐款。但該聽眾很特別，只支持在野黨，過去國民黨執政，就小額捐款民進黨；民進黨執政，就小額捐款國民黨；因為該聽眾不相信執政者，認為「絕對的權力使人絕對的腐化」是不變的至理，人民永遠要把眼睛盯著執政者，所以只支持在野黨。

他說，對方接著說，雖只支持在野黨，但最近很感慨，因過去國民黨執政時，捐給民進黨不用害怕；現在民進黨執政，捐給國民黨卻會害怕，「這就是差別所在」，「也是我對民進黨失望的地方」。對方最後拍拍他的肩說：「在野是一種責任，也是一種榮譽，你們國民黨好好加油吧！」

羅智強說，這段話給他很大的啟發及激勵。這段故事是「我在野，我光榮」這句標語的源起，特別是他看到太多國民黨朋友覺得輸掉執政，就像輸掉明天、世界末日一樣，卻忘了在野也是一種光榮的責任；忘了要重返執政，得先光榮地當好在野者。

他說，野台T的標語，他本打算依往例徵求意見辦投票，但現在「我在野，我光榮」被1450做圖大酸，他就不辦投票了，野台T的標語就是「我在野，我光榮」。他就是要出「我在野，我光榮」的T恤，「你愈酸我，我愈是覺得光榮」，因為就算是永遠的當在野者，本來就可以很光榮。更不要忘了，除了少數蔡英文執政後朋分國家資源、佔去高官厚祿吃香喝辣的權力者，台灣絕大多數的民眾都是在野者。在台灣有民進黨黨籍的人連5％都不到，換言之有95％的人都是「在野者」，請問，當在野者，很丟臉嗎？

羅智強說，藍營朋友很怕挨罵，惜名如金，被罵被酸了，可能就會說，那就改個標語吧！但不好意思，「我是羅智強，你愈酸我，我愈光榮，你愈酸我，我愈是要出這款野台T，我還謝謝你幫我的野台T打廣告！我就是覺得當在野黨很光榮，要做圖酸羅智強去獻媚朝廷，歡迎！請便！我在野，我光榮；對，我就是光榮，永遠在野也一樣光榮！」

(中時 )